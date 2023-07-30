В России создадут 3D-модели органов человека для протезирования

Российские учёные создали новую платформу цифровых 3D-моделей человеческого тела, которая позволяет разрабатывать персонифицированные модели, бионические протезы и анализировать патологии. Это решение разрабатывалось с 2021 года и было представлено в рамках форума «Архипелаг-2023».

С помощью новой платформы учёные могут детально изучать системы органов человека, что помогает выявлять причины патологических изменений и применять системный подход в медицинской помощи. Разработка стала частью программы-симулятора «Пирогов», где можно подробно рассмотреть все системы и органы человеческого организма на интерактивном столе.

Для этого проекта в 2022 году выделили более 60 млн рублей, включая 33,8 млн рублей из гранта. Новая платформа обладает большим потенциалом для улучшения медицинских исследований и помощи людям с патологиями.