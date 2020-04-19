В России создадут аналог видеоплатформы Zoom

”Вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы разрабатываем новый продукт отечественный "Цифровая образовательная среда", где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype”, - рассказал Кравцов.

Кравцов также отметил, что данная платформа позволит обойти ряд проблем образовательного процесса, обусловленные нестабильностью зарубежных программ. Так, к примеру, в Сингапуре и вовсе отказались от эксплуатации популярного сервиса Zoom после инцидента с “несанкционированным доступом к процессу образования".