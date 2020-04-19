Наука и технологии
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В России создадут аналог видеоплатформы Zoom
Ожидается, что его разработают к началу учебному году
Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что в России создадут аналог видеоплатформы Zoom. Так, по его словам, разработкой займутся российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а закончить его должны уже к сентябрю.
”Вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций мы разрабатываем новый продукт отечественный "Цифровая образовательная среда", где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype”, - рассказал Кравцов.
Кравцов также отметил, что данная платформа позволит обойти ряд проблем образовательного процесса, обусловленные нестабильностью зарубежных программ. Так, к примеру, в Сингапуре и вовсе отказались от эксплуатации популярного сервиса Zoom после инцидента с “несанкционированным доступом к процессу образования".