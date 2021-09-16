В России создадут артиллерийскую установку на базе «Арматы»

Как сообщил источник, это будет САУ калибра 152 мм с боевым модулем от роботизированной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Предположительно, разрабатываемая установка получит двуствольную башню, что позволит делать 30 выстрелов в минуту.

Напомним, на базе «Арматы» также планируется создать танк T-14, БМП Т-15, ремонтно-эвакуационную машину Т-16 и ещё не менее 25 проектов.