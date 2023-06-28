В России создадут банк слюны

Исследователи из Сеченовского университета начали работу по созданию первого в России биобанка слюны.

Коллекция создается на базе существующего в вузе биобанка. Ее первоначальный размер составит 300 образцов. В дальнейшем она будет пополняться за счет собранного у посетителей клиник Сеченовского университета — как здоровых, так и с различными заболеваниями — материала.

Первыми доступ к новому биобанку получат ученые из университета, но в перспективе им смогут пользоваться специалисты и других клинических и исследовательских центров. Он позволит найти закономерности между уровнями биомаркеров в слюне и состоянием организма.

С их помощью можно будет создать новые методы диагностики и персонализированного лечения различных заболеваний, в частности онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и эндокринных патологий, отмечает одна из разработчиков, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Мария Пешкова.