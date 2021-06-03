Он рассказал, что прямо сейчас в России создаётся так называемые «белый» интернет. В нём также будут мессенджеры, социальные сети и прочие платформы.

Но отличительной особенностью новинки станет содержание — контент, представленный в таком интернете, будет проверен, в том числе на содержание определённых ценностей, сообщает Lenta.ru.

В первую очередь «белый» интернет будет предназначаться для школьников. Получит ли к нему доступ взрослое население страны — пока что неизвестно.

Кравцов отметил, что российские власти не планируют идти «по пути запрета». Вместо этого будут приняты меры, предполагающие использование «возможностей, которые может дать цифровая образовательная среда».