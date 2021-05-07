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В России создадут бесплатного бота для юридических консультаций за 230 миллионов рублей
Он сможет общаться как текстом, так и голосом
Как стало известно, Минюст России, в рамках программы цифровизации, хочет создать специального бота, который будет оказывать юридическое услуги. Сам помощник будет бесплатным, но на его разработку планируется выделить 230 млн рублей.
Представители министерства заявили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который в том числе сможет помочь в поиске нужных нормативно-правовых актов, сообщает Коммерсантъ.
Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков заявил, что при этом в России уже есть коммерческие боты, способные решать определённые юридические вопросы.
Но такие программы обычно направлены на решение какой-то одной конкретной проблемы пользователя, будь то консультация по заранее известной теме или составление документа по заданному шаблону.