В России создадут бесплатного бота для юридических консультаций за 230 миллионов рублей

Представители министерства заявили, что «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, который в том числе сможет помочь в поиске нужных нормативно-правовых актов, сообщает Коммерсантъ.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Лавренков заявил, что при этом в России уже есть коммерческие боты, способные решать определённые юридические вопросы.