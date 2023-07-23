В России создадут био-импланты для лечения перелома позвоночника

Учёные из «Курчатовского института» и РНЦХ им. Петровского создали биоразлагаемые импланты (кейджи), которые используются для сращения позвонков. В отличие от неразлагаемых имплантов, которые остаются в организме навсегда и могут вызывать проблемы, эти новые импланты полностью разлагаются после операции, что снижает риски осложнений.

Спинальные импланты изготовлены из биоразлагаемого материала, называемого полилактидом, и устанавливаются в ходе операции для сращения повреждённых позвонков, вызванных болезнями или травмами. Эти кейджи со временем заменяются костной тканью, обеспечивая стабильную поддержку позвоночника.

Исследования в лаборатории показали, что полилактидовые кейджи способны выдерживать нагрузку свыше 500 кг. Учёные собираются провести испытания имплантов на животных, чтобы убедиться в их эффективности. Команда из «Курчатовского института» имеет большой опыт работы с полилактидом и уже успешно создала различные материалы на его основе, включая эти биоразлагаемые импланты для медицинских нужд.