В России создадут биочип для определения COVID-19

Наука и технологии
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В России создадут биочип для определения COVID-19А также прочих возбудителей внебольничных пневмоний
В сети появилась информация о свежей разработке учёных из России. Специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной прямо сейчас занимаются созданием специального биочипа для выявления коронавируса.
Вместе с тем, новинка также сможет обнаруживать и прочие возбудители внебольничных пневмоний.
Полномасштабная разработка прототипа запланирована после того, как эксперты изучат региональные особенности пневмоний. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора.
Напомним, что совсем недавно, в апреле, «Рапид БИО» и «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест. С его помощью любой желающий может с достоверностью в 96% определить вируснейтрализующие антитела. Именно они вырабатываются организмом после вакцинации от COVID-19.