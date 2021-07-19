В России создадут биочип для определения COVID-19

Вместе с тем, новинка также сможет обнаруживать и прочие возбудители внебольничных пневмоний.

Полномасштабная разработка прототипа запланирована после того, как эксперты изучат региональные особенности пневмоний. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора.

Напомним, что совсем недавно, в апреле, «Рапид БИО» и «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест. С его помощью любой желающий может с достоверностью в 96% определить вируснейтрализующие антитела. Именно они вырабатываются организмом после вакцинации от COVID-19.