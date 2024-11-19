В России создадут биометрическую базу телефонных мошенников

В России могут появиться новые меры борьбы с телефонными мошенниками, включая создание базы их биометрических данных. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев на конференции «Безопасность клиента на первом месте». По его словам, такой подход позволит эффективнее выявлять и блокировать злоумышленников.

Ещё одной инициативой станет внедрение технологий искусственного интеллекта для помощи операторам связи в отслеживании подозрительных звонков. Министр отметил, что использование ИИ для защиты абонентов от мошенников планируется закрепить на законодательном уровне. Это поможет быстрее реагировать на попытки обмана и защитить клиентов.

Шадаев добавил, что сейчас активно обсуждаются дополнительные меры для борьбы с телефонным фродом. Основная цель предложенных инициатив — сделать взаимодействие пользователей с операторами более безопасным.