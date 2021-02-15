В России создадут центр по готовности к пандемиям

Базироваться новый центр будет на «мощностях» ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт Микроб», пишет Lenta.ru. Роспотребнадзор возьмёт на себя роль помощника в создании и использовании мобильных лабораторий. Также российская сторона займётся обучением иностранных специалистов в области реагирования на санитарно-эпидемиологические ЧС.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор уже заявлял, что России удалось зарегистрировать первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Отдельный акцент в ведомстве сделали на том, что отечественная разработка реагирует непосредственно на мутантный штамм.