В России создадут «Чёрный список», в который интернет-магазины будут отправлять продавцов нелегальных товаров

Под обязательную маркировку в России подпадают шины, фотоаппараты, товары лёгкой промышленности, духи, шубы, обувь и другие товарные категории. И если продавец не зарегистрируется в системе маркировки или не разместит специализированный идентификационный код, подтверждающий маркировку товара, онлайн-площадки узнают об этом автоматически — у всех магазинов будет доступ к «Чёрному списку».

Авторы инициативы и разработок считают, что это поможет увеличить долю легальной торговли и добросовестных продавцов и улучшит борьбу с продавцами контрафактом и другими нелегальными товарами. При этом цены увеличиться не должны.

Сообщается, что проект обсуждают с интернет-магазинами, а также тестируют с Яндекс.Маркетом. Но последнее слово за Ассоциацией компаний интернет-торговли.