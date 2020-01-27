В России создадут детектор лжи высокой точности

На данный момент у авторов научной работы имеется опытный образец прибора, способный сразу два метода проверки: традиционный, с помощью полиграфа, и магнитно-резонансной томографии. Благодаря регистрации реакции человека на эмоционально значимую для него информацию, устройство способно лучше определять наличие у человека различных болезней мозга.

”Результаты наших исследований показали, что у здоровых добровольцев присутствует стабильная реакция в ответ на собственное имя в виде усиления потоотделения на кончиках пальцев и кратковременного изменения сердечного ритма. Пациенты с шизофренией в период обострения не демонстрируют этих реакций”, — рассказал один из авторов новой технологии.