В России создадут единую базу данных школьников

Минцифры начало объединение данных о студентах в регионах в систему «Моя школа», где будут храниться паспортные данные и идентификаторы их родителей и учителей. Целью этой системы является создание электронных портфолио учащихся и обеспечение единых услуг по всей стране, но есть опасения экспертов о возможных проблемах с интеграцией и риском утечки данных.

В рамках этого проекта субъекты РФ должны создать «витрины данных», чтобы собирать и обрабатывать информацию из региональных систем, например, данные из свидетельства о рождении или паспорта студента. Эти данные будут использоваться для обмена информацией о студентах, родителях и учителях между системами.

Минцифры утверждает, что единый формат данных позволит предоставлять электронные услуги в образовании на высоком уровне во всех регионах. Тем не менее, интеграция и защита данных представляют значительные технические и безопасностные вызовы, которые потребуют дополнительных усилий и ресурсов.