В России создадут единую базу для данных с городских камер за 250 миллиардов рублей

На первом этапе на её создание планируется выделить 250 млрд рублей, которые будут потрачены в течение пяти лет, пишет Коммерсантъ. При этом свежий проект предполагает расширение уже существующей технологии, применяемой на городских камерах Москвы.

Камеры, которые будут запущены в рамках новой инициативы, будут оснащены вычислительными модулями. В то же самое время сама система будет «самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».

Сообщается, что в качестве подрядчика в создании «Национальной платформы видеонаблюдения» рассматривается «Национальные технологии». Это предприятие, совместно организованное Ростехом и Ростелекомом.