В России создадут единый центр исследования безопасности использования ИИ

Анна Кулашова, руководитель «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, предложила создать единый центр исследования безопасности для искусственного интеллекта, похожий на CERT (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации). Это место, где компании и разработчики ПО могли бы обмениваться данными о безопасности. Как и в случае с классической кибербезопасностью, необходимо регулярно проверять алгоритмы безопасности для работы с ИИ.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов сообщил, что Минцифры уже работает над созданием подобного CERT по ИИ с заинтересованными участниками. Создание единого центра исследований информационной безопасности, ИИ — это важно, учитывая рост использования ИИ в компаниях и государственных структурах.

В России уже действуют несколько CERT, таких как ICS‑CERT, «Лаборатории Касперского», ГосСОПКА и GOV‑CERT ФСБ. Однако единого центра исследования безопасности в области ИИ пока нет. По мнению Анны Кулашовой, работа с ИИ требует особого подхода, включая доверенность, верифицируемость и проверку инструментов разработки на уязвимости.