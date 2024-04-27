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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 19:36
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В России создадут единый QR-код для оплаты товаров и услуг

В Госдуме поддержали предложение ЦБ
В России появится единый QR-код для оплаты любых услуг и товаров
В России создадут единый QR-код для оплаты товаров и услуг
© Claudio Schwarz

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддерживает идею Центробанка о введении универсального QR-кода для оплаты. Это предложение получило положительную оценку от главы комитета, Анатолия Аксакова. По его мнению, в России уже есть законные основы для внедрения такой системы, которая обещает упростить процесс оплаты как для граждан, так и для банков.

Сейчас каждый банк использует собственный QR-код, что затрудняет совместимость и распознавание информации. Универсальный же QR-код, предложенный ЦБ и некоторыми коммерческими банками, должен сделать процесс оплаты и получения финансовых услуг более удобным. Он позволит пользователям осуществлять операции не только с деньгами, но и с другими финансовыми услугами, обеспечивая доступ ко всем финансовым организациям.