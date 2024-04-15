В России создадут единый сервис зарядных станций электрокаров

Первый заместитель премьер-министра России, Андрей Белоусов, дал указание на создание единой службы для использования зарядных станций для электромобилей. Он подчеркнул необходимость значительного увеличения количества этих станций в ближайшие годы и доступа к информации об их работе для автовладельцев.

Белоусов также отметил важность разработки минимальных требований к национальным сервисам зарядных станций, чтобы обеспечить их доступность и эффективность. Это включает отслеживание статуса работы станций в реальном времени и их идентификацию на картах, а также обратную связь от пользователей.

В настоящее время в России действует инициатива правительства по развитию зарядной инфраструктуры, что привело к увеличению числа электромобилей в стране. Однако для популяризации электромобилей их зарядные станции должны быть доступными и эффективными, что требует разработки соответствующих сервисов и инфраструктуры.