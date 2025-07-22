В России создадут экологичную камеру сгорания для авиадвигателей

Новая разработка направлена на решение глобальной задачи по снижению выбросов авиационной промышленности. Международная организация гражданской авиации поставила цель достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году. Российские учёные работают над уменьшением эмиссии оксидов азота, угарного газа и других загрязняющих веществ.

В институте уже создана экспериментальная модель камеры сгорания, позволяющая проводить испытания в условиях, приближенных к реальным. Установка выдерживает давление до 20 атмосфер и высокие температуры, что даёт возможность изучать структуру пламени и проводить точные измерения. Эти данные важны для математического моделирования процессов горения.

Параллельно разрабатывается специализированное программное обеспечение для компьютерного моделирования работы камеры сгорания. Проект получил грант Минобрнауки России в размере почти 1 миллиарда рублей в рамках Национального центра мирового уровня.