В России создадут фермы для снижения выбросов парниковых газов

Учёные из Чеченской Республики тестируют специальные системы для измерения парниковых газов в различных местностях, от гор и лесов до степей и пастбищ. Они надеются, что опыт, полученный на Кавказе, поможет уменьшить количество углерода, выбрасываемого в атмосферу в России.

Для борьбы с изменением климата в республике создаются специальные полигоны, где изучается воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Одной из ключевых точек стала метеостанция в горах, оборудованная для отслеживания уровня парниковых газов, расположенная на высоте около 1800 метров над уровнем моря.

Учёные изучают, как различные факторы, такие как выжигание травы или её накопление, влияют на уровень углерода в почве и биомассе. Их целью является разработка инновационных методов обработки парниковых газов и создание единой системы оценки углеродного баланса на территории России.