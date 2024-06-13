В России создадут фонд поддержки отечественных разработчиков

В 2024 году «Ростелеком» планирует запустить новый венчурный фонд «Консоль» с начальным капиталом в 8 млрд рублей. Основная цель фонда — инвестировать в разработчиков системного ПО, облачных и серверных решений на стадии их расширения. Среди приоритетных направлений для инвестиций называют платформенное ПО, системные решения для облака и серверов, а также ПО для управления бизнес-процессами, искусственного интеллекта и интернета вещей.

Компания «Ростелеком» выделила ключевые критерии для выбора проектов: наличие функционирующих продуктов, подтверждённые продажи, потенциал роста, наличие компетентной IT-команды и корректное оформление прав на программное обеспечение. Кроме того, в фонд «Консоль» планируется привлекать крупный бизнес в качестве соинвесторов, заинтересованного в развитии и внедрении российских IT-решений.

Этот шаг «Ростелекома» соответствует тренду на развитие венчурных инвестиций в российском IT-секторе. В 2023 году основатель «МойОфис» Дмитрий Комиссаров создал фонд «Стриго кэпитал», направленный на поддержку IT-стартапов с собственным капиталом в 300 млн рублей. Кроме того, GS Group вложила около 1,5 млрд рублей в стартапы в области вычислительной техники и электроники.