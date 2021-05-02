Наука и технологии
Сегодня в 10:25
В России создадут государственный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством
Его разработают к концу 2021 года
В России будет создан государственный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. Рабочее название сервиса - “Антимошенник”. С его помощью россияне смогут получать предупреждение о звонках злоумышленников.
Об этом сообщает издание ТАСС. Известно, что новый сервис для мобильного приложения МВД будет разработан к концу текущего года. По словам представителей ведомства, на его создание выделят почти 45 млн рублей.
“Стоимость работ составляет 44,9 миллиона рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года”, — сообщили в пресс-службе.
Помимо прочего в МВД рассказали о том, что соответствующее соглашение с разработчиком было заключено еще в конце марта 2021 года. Тогда предполагалось, что реализация сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.