В России создадут государственный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Об этом сообщает издание ТАСС. Известно, что новый сервис для мобильного приложения МВД будет разработан к концу текущего года. По словам представителей ведомства, на его создание выделят почти 45 млн рублей.

“Стоимость работ составляет 44,9 миллиона рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года”, — сообщили в пресс-службе.

Помимо прочего в МВД рассказали о том, что соответствующее соглашение с разработчиком было заключено еще в конце марта 2021 года. Тогда предполагалось, что реализация сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.