В России создадут грузовой беспилотник для полётов в отдалённые регионы

Технология уже разработана, теперь стоит задача создать первый лётный образец. По словам профессора кафедры самолёто- и вертолётостроения НГТУ НЭТИ Ильи Зверкова, первый образец подобного беспилотника сможет поднимать и перевозить грузы до 100 кг на расстояния в 500 км.

Чтобы создать слаженную логистическую систему из таких БПЛА понадобится серия дронов с одинаковыми техническими характеристиками.