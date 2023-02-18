В России создадут грузовой беспилотник для полётов в отдалённые регионы

18:23, 18 февраля 2023
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В России создадут грузовой беспилотник для полётов в отдалённые регионыТехнология уже готова
Специалисты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) приступили к созданию первых в России грузовых беспилотных летательных аппаратов для доставки больших грузов в отдалённые регионы страны — в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Севера.
Фото: Wallpapercrafter.com
Технология уже разработана, теперь стоит задача создать первый лётный образец. По словам профессора кафедры самолёто- и вертолётостроения НГТУ НЭТИ Ильи Зверкова, первый образец подобного беспилотника сможет поднимать и перевозить грузы до 100 кг на расстояния в 500 км.
Чтобы создать слаженную логистическую систему из таких БПЛА понадобится серия дронов с одинаковыми техническими характеристиками.