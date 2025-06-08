В России создадут ИИ для поиска опухолей мозга

Компания NtechLab, технологический партнёр Ростеха, разрабатывает новый инструмент на базе искусственного интеллекта, который сможет быстро анализировать медицинские снимки головного мозга и выявлять онкологические заболевания. Как сообщил генеральный директор компании Алексей Паламарчук, этот продукт станет частью уже существующей линейки решений для медицины, где используются ИИ и технологии компьютерного зрения. По его словам, искусственный интеллект уже активно внедряется в диагностику и может значительно ускорить и упростить работу врачей.

В 2024 году NtechLab получила официальное разрешение на использование своего решения для диагностики инсульта по КТ-снимкам. Этот инструмент уже применяется в больницах Москвы и других регионах, помогая врачам быстрее выявлять проблемы и принимать медицинские решения. Паламарчук также отметил, что в разработке находится технология, которая будет способна диагностировать такие заболевания мозга, как деменция и болезнь Альцгеймера, на ранних стадиях.

Новый продукт станет дополнительным помощником для медиков, позволяя точнее определять диагнозы и улучшать качество лечения. В компании подчёркивают, что их разработки создаются в тесном взаимодействии с врачами, чтобы максимально учитывать потребности специалистов и пациентов.