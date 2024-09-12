В России создадут ИИ-тренажёр по русскому языку для школьников

Компания «Нинтегра» представила новый тренажёр rusoge, который поможет школьникам готовиться к ОГЭ по русскому языку. Это первый продукт, позволяющий проверять сочинения в режиме реального времени с использованием технологий искусственного интеллекта. Представители компании отметили, что такой подход существенно упростит подготовку к экзамену.

Интерактивная платформа rusoge.ru автоматически проверяет грамотность и оценивает сочинения по критериям Рособрнадзора. Тренажёр анализирует работы и даёт советы по написанию, помогая ученикам преодолеть творческие барьеры. Уникальная методика тренажёра позволяет быстро развивать важные навыки, которые пригодятся не только для ОГЭ, но и для дальнейшей подготовки к ЕГЭ.

Одной из главных функций rusoge является помощь в формулировании главной мысли после прослушивания аудио фрагмента, что облегчит написание изложения. Ученики могут легко сохранять свои работы в PDF и отправлять их преподавателям. Как отметил руководитель отдела «Нинтегра», эта платформа создаёт индивидуальный подход к каждому школьнику и строго соответствует критериям ОГЭ. Тренажёр также имеет систему цифровых бонусов, что делает обучение более увлекательным и мотивирующим. Кроме того, имеется бесплатный пробный период, а стоимость подписки ниже, чем занятия с репетиторами.