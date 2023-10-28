В России создадут импортозамещающее лекарство от рака кожи

В Первом МГМУ имени И. М. Сеченова началась заключительная часть исследования нового российского препарата пембролизумаба, который борется с запущенными формами меланомы. Этот препарат разрабатывается как альтернатива американскому иммуноонкологическому средству и является результатом усилий группы компаний «Р-Фарм» в рамках импортозамещения. Первые две фазы клинического исследования показали хорошие результаты по безопасности и переносимости препарата, что позволило перейти к заключительной фазе.

Этап заключительного исследования будет включать 300 участников, разделённых на две группы. Одна группа будет получать российский препарат, а другая — американский аналог. Лечение продлится два года, но первые результаты оценки эффективности препарата могут быть доступны уже через полгода после начала исследования.

Препарат пембролизумаба открывает новые возможности в лечении меланомы, так как активирует иммунную систему организма для борьбы с опухолью. Согласно доктору медицинских наук Марине Секачевой, директору Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета, эти препараты способны обеспечить полное выздоровление пациентов с запущенными стадиями меланомы в 30% случаев, что ранее было практически невозможно.