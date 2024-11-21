В России создадут импортозамещающий аналог препарата от тромбов в 2025 году

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) работает над созданием десяти лекарственных препаратов, включая импортозамещающие решения. Как рассказал Артём Гурьев, глава Центра внедрения технологий вуза, в 2025 году планируется выпуск антикоагулянта на основе низкомолекулярных гепаринов. Этот препарат стал особенно востребованным во время пандемии, когда спрос на антикоагулянты вырос в 40 раз, что привело к их дефициту.

По словам Гурьева, импортозамещение касается не только производства готовой продукции, но и разработки активных веществ. Большинство проектов ведётся по запросу индустриальных партнёров. Помимо этого, университет занимается созданием оригинальных препаратов. Один из них, направленный на снижение уровня холестерина, уже прошёл этап клинических испытаний и может выйти на рынок к 2027–2028 годам.

Среди перспективных разработок — средство для ускорения регенерации костной ткани, которое может применяться в стоматологии, и новое поколение антикоагулянтов с улучшенным профилем безопасности. В университете подчёркивают, что эти препараты находятся на доклинических стадиях и имеют высокий потенциал востребованности как на российском, так и на международном рынке.