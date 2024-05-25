В России создадут импортозамещающий контроллер для промышленности

Согласно данным СМИ, «Северсталь» разрабатывает собственный контроллер на базе открытой платформы, чтобы заменить импортные модели от Siemens, GE и Omron. Новое устройство будет контролировать сигналы датчиков и управлять электродвигателями, насосами и прессами, а также применяться в различных отраслях, включая добычу полезных ископаемых и производство металлопроката.

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов сообщил о начале разработки собственного российского контроллера в сотрудничестве с местным производителем. Компания планирует представить его в ближайшем будущем, но партнёра по проекту не раскрыли.

Эксперты отмечают, что промышленные предприятия нуждаются в надёжных контроллерах, но пока российские аналоги уступают зарубежным по функциональности. В то же время, разработка собственного контроллера может обеспечить стране импортонезависимость в этой области и поддержать развитие российской промышленности.