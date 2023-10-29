В России создадут импортозамещающую технологию организации связи

На XI Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT», компания ООО «Авантелеком», которая специализируется на корпоративной IP-телефонии, представила новую цифровую платформу управления коммуникациями под названием «Сфера». Эта платформа разработана для организации комплексных систем управления связью в государственных и коммерческих организациях. Её применение охватывает различные области, такие как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, многофункциональные центры, службы экстренной помощи и горячие линии в городах и регионах. Платформа уже успешно внедрена в нескольких регионах России и Донецкой Народной Республике.

Эта цифровая платформа представляет собой отечественное решение, объединяющее в себе функции IP-АТС, контактного центра и создания голосовых моделей с использованием искусственного интеллекта. Она призвана заменить call-center решения от Cisco и Avaya, и совместима с операционными системами «РЕД ОС» и Linux. «Сфера» также обладает собственной технологией распознавания речи, которая обеспечивает безопасное хранение данных внутри сети заказчика.

Директор ООО «Авантелеком» Владислав Вирясов подчеркнул, что их система способна решать разнообразные задачи в области IP-телефонии. Благодаря подходу, позволяющему реинжинирингу сетей от Cisco и Avaya, компания может обновлять телефонные сети с существующим оборудованием, экономя при этом значительные средства. Платформа уже получила признание и награды от профессионального сообщества и успешно внедрена в различных регионах России.

XI Всероссийский форум региональной информатизации, «ПРОФ-IT», проводимый в Новосибирске, стал площадкой для представления этой инновационной цифровой платформы. Он сосредотачивается на вопросах цифровой трансформации государственного управления, импортозамещении, информационной безопасности и развитии новых направлений в бизнесе. Этот форум организуется Экспертным центром электронного государства и проводится в разных регионах, которые получают право на его проведение через конкурсный отбор.