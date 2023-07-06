В России создадут информационную сеть для борьбы с засухой

В научном центре «Агротехнологии будущего» разрабатывают системы поддержки принятия решений для оптимизации агроэкологии в сельском хозяйстве. Они будут использоваться вместе с IoT-системами для мониторинга агроэкологии. Работы проводятся на экспериментальных участках Тимирязевской сельскохозяйственной академии и в засушливых районах Чернозёмной зоны.

В разработке новых технологий участвуют учёные из ведущих аграрных центров и инновационных агрохолдингов, в том числе нобелевский лауреат Риккардо Валентини. Его опыт в области климатических изменений и сельского хозяйства важен для центра «Агротехнологии будущего».

Создаётся система локальных цифровых датчиков для оперативного получения информации о состоянии посевов и климата. Они позволяют учёным и сельскохозяйственным работникам минимизировать экологические и экономические риски в производстве сельхозпродукции. Автоматизированные системы обрабатывают данные и помогают принимать решения для устранения проблем в сельском хозяйстве.

Внедрение таких систем позволит сельскохозяйственным предприятиям повысить оперативность и эффективность в принятии мер для предотвращения экологических и экономических рисков. Такие интеллектуальные технологии помогают снизить ущерб для окружающей среды и улучшить качество продукции.

НЦМУ «Агротехнологии будущего» уже реализует первый этап системы поддержки принятия решений для агроэкологической оптимизации систем земледелия. Ведётся цифровая съёмка участков для создания базы данных и анализа различных природно-сельскохозяйственных регионов.