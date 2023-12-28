В России создадут ионный ускоритель за три года

В России создадут ионный ускоритель за три годаЕго планируют использовать для производсвта микроэлектроники
Российские учёные построят за три года опытный образец ионного ускорителя для производства микроэлектроники
Российские физики ведут работы по запуску технологического накопительного комплекса в Зеленограде для создания микросхем. Директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера, Павел Логачев, сообщил о планах создать опытный образец ионного ускорителя в течение трёх лет. Основной целью является разработка отечественной технологической цепочки для производства микроэлектроники.
Технологический накопительный комплекс станет ключевым инструментом для создания и тестирования литографов, необходимых для печати микросхем. Логачев подчеркнул важность наличия таких устройств в России. Учёные будут восстанавливать комплекс, созданный в Зеленограде в 1990–1991 годах, но оставшийся неиспользованным из-за распада Советского Союза.
Для создания отечественного имплантора, используемого для введения химических элементов в полупроводниковые пластины, физики работают с учёными Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Зеленограде. Этот процесс необходим для изготовления микросхем, и опытный образец установки ожидается через три года.
Финансирование проекта предполагается из различных источников, включая Минпромторг РФ, Курчатовский институт и правительство Москвы. Эти усилия направлены на создание независимой технологической базы для микроэлектроники в России.