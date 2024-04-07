В России создадут источник комптоновского излучения для развития физики

Исследователи из НЦФМ разработали уникальный источник комптоновского излучения, который обещает стать важным для развития новой области физики — ядерной фотоники. Обсуждение происходило в рамках выездного совещания секции № 6 «Ядерная и радиационная физика» Научно-технического совета НЦФМ и Совета Российской академии наук по фундаментальной ядерной физике, поддержанного Госкорпорацией «Росатом».

Эксперты из ведущих научных институтов и университетов России обсудили развитие научной программы и концепцию источника комптоновского излучения (ИКИ) НЦФМ. Создание этого источника требует специальных условий, включая карбонизационные камеры, где шлак подвергается высоким температурам и давлению. Он будет включать шесть экспериментальных станций и использовать углекислый газ из промышленных выбросов, что снизит негативное воздействие на окружающую среду.

Научное сообщество обсуждает перспективы установок класса «мегасайенс», в частности, в контексте взаимодействия двух проектов НЦФМ. Эти установки будут генерировать мощное гамма-излучение и создавать новые возможности для исследований в области ядерной физики. Создание комплекса планируется завершить в течение пяти лет с начала финансирования, с ожидаемой датой получения уже в следующем году.