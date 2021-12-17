В России создадут химиотерапию против коронавируса

По словам учёного, в процессе создания нового препарата будет применён метод молекулярного докинга. Это молекулярное моделирование, с помощью которого можно спрогнозировать лучшую ориентацию и конформацию молекулы для связывания с целевой частью коронавируса. Конформация — это пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации. По словам эксперта, расположение атомов можно менять в зависимости от задачи. То есть вирус становится мишенью.

«Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдём до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — рассказал Гинцбург.