В России создадут комиссию по расследованию инцидентов с использованием ИИ

Минэкономразвития готовит изменения в законодательство, чтобы ускорить процесс создания экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Они также предусматривают создание комиссии по расследованию инцидентов, возникших из-за использования искусственного интеллекта (ИИ). Представители Минэка уточняют, что вносят более 20 поправок, чтобы упростить процедуры и сократить сроки согласования.

Согласно предложениям, сокращаются перечень документов и упрощаются процедуры для подачи предложений по ЭПР. Также вводится страхование инцидентов, связанных с ЭПР, и создаётся комиссия для их расследования. Однако эксперты высказывают сомнения относительно эффективности этих изменений и отмечают необходимость ясного механизма защиты от возможных проблем.

Сенатор Шейкин добавляет, что участники ЭПР должны будут вести реестр ответственных лиц при использовании технологии ИИ. В случае инцидента они обязаны будут предоставить комиссии необходимые документы для расследования. Комиссия, в свою очередь, выносит заключение о причинах инцидента и мерах по его урегулированию.