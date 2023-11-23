В России создадут коммерческий нейроморфный чип до 2025 года

«Лаборатория Касперского» и «Мотив НТ» планируют выпустить коммерческую версию цифрового нейроморфного процессора под названием «Алтай» к 2025 году. Этот проект, начатый шесть лет назад, уже в настоящее время обещает создание чипов, способных сравниться с работой человеческого мозга.

Технический директор «Мотив НТ» Валерий Канглер представил дорожную карту развития чипа «Алтай» (AltAI). Реальная работа над процессором началась в 2017 году, и ожидается, что к 2025 году появится его коммерческая версия. Прототипы первой и второй версий процессора уже существуют согласно дорожной карте, и разработка ориентирована на прикладные применения.

Руководитель отдела развития технологий «Лаборатории Касперского» Андрей Лаврентьев подтвердил, что новый чип будет поддерживать микрокод и будет ориентирован на прикладные применения. Он также выразил уверенность в том, что нейроморфные чипы могут в будущем конкурировать с возможностями человеческого мозга.

Однако Лаврентьев отметил, что для достижения этой цели требуется больше вычислительных мощностей и сетей, сравнимых с биологическими нейронными сетями. Нейроморфный процессор работает с импульсными нейросетями, обменивающимися спайками, и сохраняет «память» рядом с нейронами в самом процессоре.