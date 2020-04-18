В России создадут комплекс для скрытого досмотра граждан

По его словам, на данный момент продолжается сбор всех необходимых технических требований от потенциальных заказчиков системы, в связи с чем достаточно рано говорить о разработке какого-либо прототипа новейшего комплекса. При этом разработчики системы заявляют, что они, скорее всего, смогут представить опытный образец уже в 2021 году.

В основу системы должна будет лечь технология терагерцового излучения, которая, судя по последним данным, не представляет никакой угрозы для здоровья человека. При этом планируется, что досмотр будет проводиться в специальном десятиметровом коридоре с тремя зонами. На “плечи” нейросети “ляжет” распознавание потенциально опасных предметов, которые люди могут проносить с собой. По словам Макарова, прямо сейчас ни в одной стране мира нет аналогов данной технологии.