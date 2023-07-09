В России создадут композиты для атомной энергетики

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, объявил о запуске программы по разработке новых композиционных материалов для атомной, транспортной и строительной отраслей. Это было сообщено на официальном сайте кабмина.

Министр науки и высшего образования, Валерий Фальков, представил подробности программы, отметив её ориентацию на импортозамещение. Подобные проекты и программы направлены на достижение технологического суверенитета и получение конкретных научных результатов, которые будут полезны реальному сектору экономики, подчеркнул Фальков.

Чернышенко отметил, что правительство тщательно контролирует эффективность всех проектов и программ, реализуя задачи, поставленные президентом. Бюджет будет фокусироваться на приоритетных научных проектах для страны, включая федеральные и комплексные научно-технологические программы, а также важные инновационные проекты. Эти инструменты охватывают полный цикл инноваций, обеспечивая разработку востребованных технологий и исследований, заверил Чернышенко.