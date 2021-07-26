МиГ создаст конкурента новейшему российскому истребителю The Checkmate

Речь идёт об истребителе пятого поколения за «авторством» самолётостроительной корпорации «МиГ», сообщает Военное Обозрение. Ключевым отличием данного решения от The Checkmate должно стать то, что оно будет палубным.

Что интересно, появились даже инсайдеры, сообщающие, что в «МиГ» хотят разработать не просто палубный истребитель, а целый комплекс. В него, помимо непосредственно самолёта, также будет входить и специальный беспилотник.

На момент написания материала, разработка находится на этапе компьютерного моделирования. Ожидается, что первые опытные образцы будут представлены уже в течение ближайших лет.