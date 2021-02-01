В России создадут консорциум разработчиков 5G-оборудования

Важным пунктом для того, чтобы стать частью объединения, является то, что разработчики должны быть из России, пишут Ведомости. Взаимодействие между госкорпорацией и компаниями, будет происходить через использовании частных техзаданий на разработку отдельных элементов для полноценных сетей 5G. В конечном итоге выбор каждого элемента будет основан на его эффективности и привлекательности.

Представители Ростеха рассказали, что уже сейчас частью консорциума готовы стать 10 ведущих российских производителей. Эти компании занимаются производством радиоэлектронного оборудования. Как скоро кооперация будет создана и в какие сроки она должна будет создать осязаемый продукт — неизвестно.