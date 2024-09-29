В России создадут контейнеры для еды с функцией подогрева

В ЮУрГУ, на площадке ФабЛаба «Электроника», студенты из кафедры «Радиоэлектронные системы и комплексы» работают над разработкой инновационного нагревателя для еды. Проект, который курируют доцент Дмитрий Пискорский и Николай Гудаев, собрал команду из студентов третьего курса, уже имеющих опыт в создании нагревательных устройств. В частности, они ранее участвовали в акселераторе ЮУрГУ с проектом «Портативный ланч-бокс с подогревом», что послужило отличной основой для текущей работы.

Заказчиком проекта выступает челябинская компания, которая уже представила три новых продукта: гречневая каша с говядиной, перловая каша со свининой и горбуша с рисом. Эти продукты не предназначены для детского питания, а представляют собой полноценные блюда, которые можно разогревать и употреблять в удобной упаковке. Студенты создают нагреватель для таких реторт-пакетов, который должен быть лёгким и энергоэффективным, с возможностью контроля температуры и управления нагревом.

В рамках проекта разрабатываются два устройства. Первое — ланч-боксёр (LanchBoxer), который предназначен для полноценного обеда. У него стильный корпус и несколько режимов нагрева, а по окончании процесса звучит звуковой сигнал. Второе устройство, SnackSprinter, компактное и предназначено для быстрого перекуса, нагревает еду в трубке, не меняя температуру упаковки. Все продукты прошли сертификацию, и если тестовые партии нагревателей покажут хорошие результаты, они будут запущены в серийное производство. Проект ориентирован на молодёжь и людей активного образа жизни, предоставляя возможность питаться в любых условиях.