В России создадут квантовый компьютер на атомной платформе до конца 2024 года

В России создадут квантовый компьютер на атомной платформе до конца 2024 годаЕго мощность составит 50 кубитов
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что внешние вызовы не повлияли на реализацию проектов корпорации. По его словам, несмотря на сложности, госкорпорации удалось сохранить высокие темпы развития и даже подготовить серьёзные заделы на будущее, особенно в области научных технологий.
Лихачев отметил, что в 2024 году команда Росатома вместе с партнёрами создала 50-кубитный квантовый компьютер, который работает на ионах. Также в материалах, подготовленных к встрече с президентом, сообщается, что до конца этого года планируется разработка квантового компьютера на атомной платформе с такой же мощностью. Он подчеркнул, что Россия значительно продвинулась в этом направлении и теперь входит в пятёрку ведущих стран в области квантовых технологий, наряду с США.
Кроме того, глава Росатома сообщил о работе над созданием сверхмощных вычислительных платформ, включая современные суперкомпьютеры и фотонные технологии. Это говорит о том, что корпорация не останавливается на достигнутом и продолжает активно развивать свои научные и технологические возможности, несмотря на любые внешние трудности.