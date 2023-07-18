В России создадут магнитную плёнку для вечной флешки

В России создадут магнитную плёнку для вечной флешкиДля этого учёные настроили специальные ультратонкие плёнки
Инженеры из ДВФУ смогли настроить магнитные плёнки так, что они запоминают информацию
Учёные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), совместно с российскими и зарубежными коллегами создали особые многослойные плёнки из рутения, кобальта и вольфрама (Ru/Co/W/Ru) с толщиной слоя в один атом. Это открытие может привести к разработке быстрой и энергоэффективной магнитной памяти, работающей на спин-орбитронных эффектах. Такая память может найти применение во многих сферах, включая обработку данных, автономные автомобили, прогнозы погоды, искусственный интеллект и даже квантовый компьютер.
Спин-орбитроника является новой областью науки и техники, она занимается разработкой магнитных запоминающих устройств, которые обладают рядом преимуществ. Такие устройства могут быть энергонезависимыми и вмещать гораздо больше информации, чем обычные накопители. В основе спин-орбитронной памяти лежат скирмионы, которые представляют собой магнитные «пузырьки» и обладают устойчивостью и долговечностью. С помощью электрических и магнитных полей учёные могут управлять скирмионами, что позволяет быстро записывать и сохранять информацию на магнитном носителе.
Эта новая память может быть использована для создания беговой памяти, которая работает подобно записи и считыванию данных на магнитную ленту, но в тысячи раз меньше. Беговая память обладает высокой устойчивостью и надёжностью, так как не содержит движущихся частей. Кроме того, она способна хранить большое количество информации и обладает высокой скоростью считывания и записи.
Исследования проводила научная группа, в которую вошли специалисты из различных университетов и лабораторий по всему миру. Этот проект является частью реализации федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» национального проекта «Наука и университеты». Он призван создать новое поколение умной электроники для эффективных вычислений и телекоммуникаций, и в этом процессе задействованы выдающиеся учёные со всего мира.