В России создадут миниатюрные беспилотники, которые можно носить в кармане

Вчера в 14:13
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В России создадут миниатюрные беспилотники, которые можно носить в карманеОб этом сообщил «Ростех»
На основе опыта проведения специальной операции на Украине госкорпорация «Ростех» заявила о необходимости создания «карманных» беспилотников.
Отмечается, что боевой опыт показал необходимость в создании миниатюрных БПЛА, с помощью которых можно эффективно проводить разведку, корректировать огонь и многое другое. Это повышает эффективность действия подразделений.
«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных. Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. То есть могут значительно повышать эффективность боевых подразделений», — объяснили в «Ростехе».