В России создадут многоцелевой подводный беспилотник

Как сообщил источник со ссылкой на замруководителя направления физико-технических исследований ФПИ Виктора Литвиненко, «Сарма» разрабатывается и будет поставляться заказчикам в модификациях водоизмещением от 21 до 50 тонн, длина беспилотника будет составлять от 10 до 20 метров. На аппарат можно будет устанавливать целевое оборудование в зависимости от задач – для картографии, геолого- и сейсмической разведки, связи, анализа и ремонта нефте- и газопровода и т.п. При добавлении модуля вес аппарата будет увеличиваться на 2 тонны, а длина – на 2 метра.

«Первый аппарат будет водоизмещением порядка 21 тонны и длиной до 10 м. Последующие «Сармы» будут увеличиваться. Планируется собрать второй аппарат с воздухонезависимой энергетической установкой длиной около 20 м и водоизмещением около 50 тонн. Конечный вариант «Сармы» будет в пределах 50 тонн водоизмещением», – отметил Литвиненко.