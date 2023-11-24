В России создадут национальную систему видеонаблюдения за 12 млрд рублей

В России создадут национальную систему видеонаблюдения за 12 млрд рублейАнтиутопия, но в реальной жизни
В России запланировано создание национальной системы видеонаблюдения в рамках нацпроекта «Экономика данных».
Минцифры предложило разработать единую платформу для хранения и обработки информации всех городских систем видеонаблюдения страны. Реализация проекта оценена в 12 млрд рублей.
Целью инициативы является централизация существующих систем видеонаблюдения в российских городах.
В настоящее время в стране работают 1.2 млн камер видеонаблюдения, но лишь половина из них подключена к централизованным системам. Проект также предусматривает обязательное подключение к платформе подъездных камер.
Видеопоток будет анализироваться при помощи технологий распознавания лиц и образов. По планам Минцифры, к 2030 году число камер видеонаблюдения в стране вырастет до 5 млн, и все они будут подключены к ИИ-системам для эффективной обработки видеопотока.
Несмотря на опасения рынка относительно высоких расходов, ведущие эксперты в сфере видеонаблюдения поддерживают идею централизации, утверждая, что это экономически эффективный подход.