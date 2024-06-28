В России создадут наручные часы с радиомаяком

Роскосмос работает над созданием персональных радиомаяков, которые можно будет встроить в наручные часы. Об этом сообщил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов и систем навигации Валерий Заичко.

Эти радиомаяки будут полезны в местах, где нет стабильной связи. Роскосмос уже договорился с МЧС о применении таких устройств в отдалённых регионах. По словам Заичко, эти маяки будут настолько малы, что их можно будет встраивать в часы, подобно системе ГЛОНАСС.

Если у вас будет такая услуга, то вы сможете использовать маяки в горах или других труднодоступных местах. Это новшество позволит людям быть на связи даже в самых отдалённых уголках, что повысит безопасность и удобство.