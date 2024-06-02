В России создадут нейросеть для определения онкологии

Учёные Псковского государственного университета (ПсковГУ) и Витебского государственного университета имени Машерова совместно разработали нейросеть для выявления рака шейки матки. Этот проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030» и является крайне важным для Псковской области, где эта болезнь является одной из самых распространённых среди онкологических заболеваний. Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал отметил, что сотрудничество с белорусскими коллегами позволило создать уникальную систему, которая сейчас проходит завершающую фазу обучения.

Нейросеть будет использоваться в онкологическом центре Псковской области для повышения точности диагностики. В Пскове есть медицинский факультет, который тесно сотрудничает с областным онкоцентром и обладает значительной базой данных по тканевым срезам для определения рака шейки матки. Искусственный интеллект, разработанный учёными, позволяет проводить анализы практически в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза.

Создание этой нейросети стало возможным благодаря объединению знаний в области математического моделирования и опыта медицинских специалистов. Белорусские учёные, обладающие сильной математической базой, совместно с псковскими коллегами провели первичную обработку и анализ более 100 срезов тканей, а также продолжают обучение нейросети для дальнейшего улучшения её возможностей.