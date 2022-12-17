В России создадут новейший «прорывной» ракетный комплекс

Этот комплекс будет обладать «прорывными» возможностями по преодолению известных систем противоракетной обороны.

В частности, новый комплекс будет иметь большую мобильность и манёвренность по сравнению с действующим подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».