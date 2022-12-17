Наука и технологии
03:59, 17 декабря 2022
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В России создадут новейший «прорывной» ракетный комплекс

Который сможет преодолевать противоракетные системы

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о разработке в России новейшего по своим возможностям мобильного ракетного комплекса стратегического назначения.

В России создадут новейший «прорывной» ракетный комплекс

Фото: Ctnews.ru

Этот комплекс будет обладать «прорывными» возможностями по преодолению известных систем противоракетной обороны.

В частности, новый комплекс будет иметь большую мобильность и манёвренность по сравнению с действующим подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

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