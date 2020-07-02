В России создадут новейший ручной пулемет на основе "неудачного" РПК-16

Напомним, что представленный еще в 2017 году 5,45-мм ручной пулемет РПК-16 был признан “неудачным”, так как в результате множества различных испытаний он не устроил российских военных и не был закуплен для поставки в армию. В итоге, количество изменений, которые разработчики решили внести в имеющееся устройство, оказалось настолько большим, что на базе РПК-16 будет создан фактически новый пулемет.

”Согласно тому техническому заданию, которое выдало Министерство обороны, был разработан РПК-16, проведен полный цикл предварительных испытаний, изготовлена партия, которая в рамках ГОЗ была поставлена в войска и в течение 18−19 годов они эксплуатировались во всех климатических зонах. По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Это, по сути, будет новый, другой пулемет. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета”, - рассказал собственный источник агентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе.