В России создадут новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95

Одним из них, к слову, станет новейшая гиперзвуковая ракета большой дальности — Х-95. ТАСС пишет, что несмотря на тот факт, что о проектировании боеприпаса известно уже сейчас, о сроках начала его поставок российской армии нет никакой информации. Демонстрационный проект должен быть представлен уже в 2023 году.

Отметим, что чуть ранее в сети уже появлялись сведения о готовящемся к 2022 году испытании новой малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота». Ею планируется оснащать бомбардировщики.