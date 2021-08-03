В России создадут новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95

Наука и технологии
Сегодня в 13:18
В России создадут новейшую гиперзвуковую ракету большой дальности X-95Было бы интересно узнать технические характеристики новинки
Несмотря на то, что выставка МАКС-2021 уже завершилась, в сети всё равно появляются данные о планах российских инженеров на будущее. Так, например, стало известно, что отечественные специалисты прямо сейчас вовсю заняты в разработке новых видов вооружения.
Одним из них, к слову, станет новейшая гиперзвуковая ракета большой дальности — Х-95. ТАСС пишет, что несмотря на тот факт, что о проектировании боеприпаса известно уже сейчас, о сроках начала его поставок российской армии нет никакой информации. Демонстрационный проект должен быть представлен уже в 2023 году.
Отметим, что чуть ранее в сети уже появлялись сведения о готовящемся к 2022 году испытании новой малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота». Ею планируется оснащать бомбардировщики.