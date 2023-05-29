Наука и технологии
07:22, 29 мая 2023
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В России создадут новое поколение поездов со скоростью 400 км/ч

Существуют как минимум две разработки в данном направлении

Глава РЖД, Олег Белозеров, объявил о продолжении строительства отечественного высокоскоростного поезда. Более того, ожидается, что процесс завершится уже к 2027 году.

По словам Белозерова, высокоскоростной поезд следующего поколения будет полностью российского производства и способен достигать скорости до 400 км/ч.

Планируется, что в 2027 году он будет полностью готов к использованию. А на данный момент уже разработан дизайн поезда, а также подробно проработаны последующие этапы его производства.

Белозеров отметил, что сейчас самое подходящее время для постройки высокоскоростной магистрали, и подчеркнул, что компания готова воплотить этот проект.

Что интересно, ещё одна российская компания — СТМ — планирует разработать отечественный поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч.

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