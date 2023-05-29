В России создадут новое поколение поездов со скоростью 400 км/ч

По словам Белозерова, высокоскоростной поезд следующего поколения будет полностью российского производства и способен достигать скорости до 400 км/ч.

Планируется, что в 2027 году он будет полностью готов к использованию. А на данный момент уже разработан дизайн поезда, а также подробно проработаны последующие этапы его производства.

Белозеров отметил, что сейчас самое подходящее время для постройки высокоскоростной магистрали, и подчеркнул, что компания готова воплотить этот проект.

Что интересно, ещё одна российская компания — СТМ — планирует разработать отечественный поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч.